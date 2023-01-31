МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Запрет Евросоюза на российское топливо может привести к нехватке бензина на восточном побережье США и в Нью-Йорке, сообщило агентство Bloomberg. "Одна наносекунда". В США бьют тревогу из-за близости ядерной войны

Эта часть страны, как уточняется, летом зависит от импорта через океан.

Bloomberg пишет, что сезонные запасы бензина находятся сейчас на самом низком уровне за десятилетие. Кроме того, ситуацию может обострить и закрытие нефтеперерабатывающих

заводов на зимнее техобслуживание. Все это может привести к еще большему уменьшению запасов. США не смогут заменить российский титан украинским, считает эксперт

Недостаточная пропускная способность трубопроводов и расходы на морские перевозки также влияют на транспортировку топлива на восточное побережье.

При этом, как сообщила консалтинговая компания Energy Aspects топливо могли бы перевозить с побережья Мексиканского залива через Карибский бассейн, а затем уже в Америку.

Еще один вариант для Соединенных Штатов — ближневосточное и азиатское топливо, но в этом случае возникает проблема высоких транспортных расходов. Кроме того, Bloomberg сомневается, что это как-то сильно изменит ситуацию.