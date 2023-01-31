Биржевые продажи дизеля в России выросли на 14,8 процента, бензина - снизились на 5,4 процента
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Объем торгов дизельным топливом на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в январе вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,8%, до 990 тысяч тонн, а бензина — снизился на 5,4%, до 686 тысяч тонн, следует из материалов торговой площадки.
При этом общий объем торгов всеми нефтепродуктами на бирже составил 2,117 миллиона тонн, увеличившись на 7,5% в годовом выражении. В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 85,68 миллиарда рублей, снизившись в годовом выражении на 19,4%.
Также из общего объема торгов продажи авиакеросина в январе составили 101 тысячу тонн, снизившись на 3,3%. Продажи мазута выросли на 8,8%, до 150 тысяч тонн, а СУГов — на 25,7%, также до 150 тысяч тонн. Продажи прочих нефтепродуктов, а также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, составили 40 тысяч тонн, увеличившись на 99%.
Объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ по итогам 2022 года вырос на 7,8% по сравнению с 2021 годом и составил 29,127 миллиона тонн. Оборот торгов достиг 1,404 триллиона рублей, увеличившись за год на 3,1%.
СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
https://1prime.ru/gasoline/20230131/839642271.html