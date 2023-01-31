МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Объем торгов дизельным топливом на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в январе вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,8%, до 990 тысяч тонн, а бензина — снизился на 5,4%, до 686 тысяч тонн, следует из материалов торговой площадки. Цена дизтоплива на АЗС Москвы за неделю выросла

При этом общий объем торгов всеми нефтепродуктами на бирже составил 2,117 миллиона тонн, увеличившись на 7,5% в годовом выражении. В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 85,68 миллиарда рублей, снизившись в годовом выражении на 19,4%.

Также из общего объема торгов продажи авиакеросина в январе составили 101 тысячу тонн, снизившись на 3,3%. Продажи мазута выросли на 8,8%, до 150 тысяч тонн, а СУГов — на 25,7%, также до 150 тысяч тонн. Продажи прочих нефтепродуктов, а также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, составили 40 тысяч тонн, увеличившись на 99%.

Объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ по итогам 2022 года вырос на 7,8% по сравнению с 2021 годом и составил 29,127 миллиона тонн. Оборот торгов достиг 1,404 триллиона рублей, увеличившись за год на 3,1%.

СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.