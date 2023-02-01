МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Поставки бензина и дизельного топлива из Индии в США с разгрузкой в Нью-Йорке за январь составили около 89 тысяч баррелей в сутки, значительно увеличившись к прошлому году из-за снижения импорта топлива из Евросоюза, пишет агентство Блумберг со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

"Около 89 тысяч баррелей индийского бензина и дизеля достигли Нью-Йорка в этом месяце, что стало наибольшим (значением) примерно за четыре года", — говорится в публикации.

Отмечается, что поставки индийского топлива необходимы для замещения импорта из Евросоюза, который сократился в последние месяцы, и, как ожидается, снизится еще больше после 5 февраля, когда в ЕС вступят в силу новые санкции на нефтепродукты из РФ.

Индия стала одним из основных покупателей российской нефти и планирует еще больше увеличить объемы закупаемых энергоносителей. По данным аналитиков Kpler, в январе страна закупила у РФ 1,39 миллиона баррелей нефти.

"Рост зависимости от импорта из далекой Индии увеличивает риск нарушения поставок на Восточное побережье США", — пишет издание, подчеркивая, что сроки поставок превышают месяц, что от двух до трех раз больше, чем при импорте из Европы.

Ранее Блумберг сообщал, что США рискуют столкнуться с дефицитом бензина этим летом, поскольку отказ ЕС от российских нефтепродуктов несет угрозу прекращения резервных поставок, на которые Штаты рассчитывают в разгар автомобильного сезона. По данным издания, сезонные запасы бензина в стране уже находятся на самом низком уровне примерно за десятилетие, а интенсивные зимние ремонты на НПЗ могут сократить их еще больше.

Хотя США и являются нетто-экспортером бензина, большая часть поставок приходится на побережье Персидского залива, а транспортировка собственного топлива на Восточное побережье сдерживается недостаточной пропускной способностью трубопроводов и дороговизной водных перевозок.

С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов.