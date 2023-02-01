МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России за неделю с 23 по 30 января выросла на 1 копейку, стоимость бензина осталась неизменной, свидетельствуют материалы Росстата. Розничные цены на дизтопливо в России приостановили рост

Цена дизельного топлива за отчетную неделю выросла на 1 копейку, или 0,02%, до 58,82 рубля за литр. В среднем цена бензина осталась на уровне 50,84 рубля за литр. При этом стоимость марки Аи-92 снизилась на 1 копейку, или 0,02%, до 47,18 рубля, цена Аи-95, наоборот, выросла с такой же динамикой — до 51,36 рубля. Бензин Аи-98 стоил в среднем прежние 61,6 рубля.

Рост цен на бензин был отмечен в четырех субъектах РФ. Больше всего он подорожал в Дагестане – на 0,2%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в восьми субъектах. Более всего он подешевел в Республике Марий Эл – на 0,5%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин практически не изменились.

Производство бензина в России за отчетную неделю снизилось на 1,1% по сравнению с предыдущей неделей — до 873,7 тысячи тонн, а дизтоплива — на 2%, до 1,736 миллиона тонн.