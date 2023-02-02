ПРАГА, 2 фев — ПРАЙМ. Цена бензина в Чехии за последнюю неделю поднялась в среднем на 0,84 кроны (около 0,04 евро), составив 37,83 кроны (около 1,58 евро) за один литр, это самый высокий показатель за последние 8 недель, сообщила в четверг компания CCS, которая с 2002 года занимается мониторингом цен на автомобильное топливо в республике. Стоимость бензина в Чехии выросла впервые за два месяца

"В свою очередь, дизельное топливо подорожало за последнюю неделю на 0,26 кроны (около 0,01 евро) и составило 37,67 крон (около 1,57 евро) за один литр, таким образом, впервые за долгое время средняя цена бензина превысила среднюю цену дизтоплива", — отмечается в сообщении.

По мнению аналитика компании Purple Trading Петра Лайсека, еще большему росту цен на автомобильное топливо, кроме прочего, препятствует сильная крона, которая по отношению к евро находится на самом высоком уровне за последние 14 лет.

В свою очередь, эксперт компании XTB Иржи Тилечек обращает внимание на 15-процентное падение цен на дизельное топливо за последнюю неделю на Роттердамской бирже. Он также считает, что надо иметь в виду и предстоящее вступление в силу с 5 февраля эмбарго на импорт нефтепродуктов из России.

Как отмечает в связи с этим Лайсек, в ближайшем будущем можно ожидать роста цен, особенно на дизельное топливо, так как европейские нефтеперерабатывающие заводы не имеют достаточных мощностей для его переработки. "Поэтому дизельное топливо может снова превысить по цене бензин", — заявил Лайсек.

В настоящее время цена одного литра бензина в Чехии в среднем на 1,5 кроны (около 0,07 евро) выше, чем в начале февраля 2022 года, а цена одного литра дизельного топлива на 2,5 кроны (около 0,11 евро) выше, чем год назад.