МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. "Узбекнефтегаз" в феврале закупит еще 50 тысяч тонн бензина Аи-80 у российской "Татнефти" для удовлетворения внутреннего спроса в зимний период, сообщили РИА Новости в субботу в узбекистанской компании. Bloomberg: США могут летом столкнуться с нехваткой бензина

В конце января в "Узбекнефтегазе" агентству сообщили, что начали импорт бензина Аи-80 из России. Поставщиками выступают "Газпромнефть", "Татнефть", ряд частных структур. В республике из-за резких холодов и ограничения работы автомобильных газовых заправок вырос спрос на бензин.

"В феврале планируется закупить у компании "Татнефть" дополнительно 50 тысяч тонн автобензина Аи-80", — сказал представитель "Узбекнефтегаза". По его словам, в январе у российской компании уже было закуплено 50 тысяч тонн топлива этой марки, которое поступило в продажу в АЗС узбекистанского холдинга.

По расчетам "Узбекнефтегаза", потребность в самом дешевом в стране бензине Аи-80 в настоящее время на внутреннем рынке составляет 8 тысяч тонн ежедневно. При этом местное производство может обеспечить порядка 4,5 тысячи тонн, нехватка покрывается за счет импорта, в частности из РФ. На этой неделе с уходом холодов в стране вновь заработали газозаправки, около 70% автомобильного транспорта может работать на более дешевом газе.

В декабре министерство энергетики Узбекистана сообщало, что подписало соглашение о поставке 300 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов из Казахстана в Узбекистан, а также соглашение о транзите 300 тысяч тонн российской нефти в 2023 году.

Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана, которые сегодня не полностью загружены, составляет около 10 миллионов тонн. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане по итогам прошлого года выросла на 1,8%, до 787,8 тысячи тонн.