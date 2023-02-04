БРЮССЕЛЬ, 4 фев — ПРАЙМ. Цена дизельного топлива в европейских столицах в основном снижалась или незначительно росла в последние дни перед началом действия эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты, которое вступает в силу 5 февраля, свидетельствуют данные корреспондентов РИА Новости. Песков назвал последствия эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты

Так, в Брюсселе на одной из АЗС 30 января дизель стоил 1,756 евро за литр, а 3 февраля — 1,715 евро. Кроме того, в Бельгии ежедневно устанавливается предельная розничная цена на топливо. На 30 января на "дизель 7" она составляла 1,832 евро за литр, на 3 февраля — 1,7810 евро.

В Берлине, согласно данным общегерманского автомобильного клуба ADAC, который ежедневно мониторит цены на топливо по стране, на 30 января средняя розничная цена была около 1,8 евро за литр, а 3 февраля — на 10 центов ниже, то есть в среднем 1,7 евро.

В Мадриде на 30 января на одной из заправок дизель стоил 1,799 евро за литр, а 3 февраля — 1,760 евро. Цена снизилась и в Риме: на одной из столичных АЗС 24 января она составляла 1,90 евро, а в пятницу — 1,87 евро.

В Греции по данным министерства развития и инвестиций средняя цена дизельного топлива 30 января была на уровне 1,822 евро за литр, а 2 февраля — 1,810 евро.

Однако есть страны в Евросоюзе, где стоимость дизеля росла последние дни. Минэнерго развеяло опасения вокруг последствий нефтяного эмбарго ЕС

Так, в Финляндии на утро 3 февраля, как следует из статистики сайта, отслеживающего цены на заправках страны polttoaine.net, самый дешевый дизель можно было купить в местечке Нурмиярви — за 2,005 евро за литр, а утром 30 января самое недорогое дизельное топливо разливали в Пудасярви — по 1,833 евро за литр.

В Праге по наблюдениям корреспондента РИА Новости почти каждый день в последнюю неделю стоимость дизтоплива незначительно поднималась — примерно на 0,002 евро за литр.

В польской столице цены также немного выросли с понедельника по пятницу текущей недели.

В Евросоюзе с 5 февраля начнёт действовать эмбарго на российские нефтепродукты, согласованное ещё в прошлом году в рамках санкций.

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