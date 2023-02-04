БУДАПЕШТ, 4 фев — ПРАЙМ. В Европе возможно повышение стоимости дизельного топлива и его дефицит после вступления 5 февраля в силу санкций на российские нефтепродукты, заявили в министерстве энергетики Венгрии. Венгрия продолжит перерабатывать российскую нефть после 5 февраля

"В Европе можно ожидать даже дефицита дизеля и роста цен на нефтепродукты, поскольку половину потребности ЕС в дизеле пока обеспечивают российские источники. Вследствие санкций Европа теперь вынуждена закупать продукты из других, более отдаленных регионов, например, импортировать индийскую, ближневосточную или китайскую продукцию, а это означает, что она может закупать нефтепродукты гораздо дальше и дороже, что может вызвать нестабильность поставок", — сказано в заявлении министерства.

В ведомстве напомнили, что Венгрия изначально была против расширения санкций на российский энергетический сектор, так как большая часть нефти поступает в страну из России по нефтепроводу "Дружба".

"В ЕС на повестке дня сейчас также стоят полномасштабные энергетические санкции, в том числе санкции в отношении атомной энергетики и импорта газа. Венгерское правительство категорически против дальнейшего расширения санкций, введенных в отношении энергоносителей", — отметили в министерстве.