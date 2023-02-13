МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Цена бензина в России сегодня почти в два раза ниже, чем в среднем в Европе благодаря работе демпферного механизма, пишет вице-премьер Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика". Россия увеличила экспорт нефти в 2022 году на 7,6 процента

Внутренний рынок нефтепродуктов, по его словам, в течение всего 2022 года был надежно обеспечен топливом. Динамика цен при этом уверенно держалась ниже уровня инфляции.

"Такой результат при стремительных изменениях мировых цен на нефть, в первую очередь, достигается за счет демпферного механизма, который способствует обеспечению достаточной доходности бизнеса при сдерживании розничной стоимости топлива на АЗС. В результате цена бензина в России сегодня почти в два раза ниже, чем в среднем в Европе", — отметил Новак

Средняя цена бензина в России выросла в 2022 году на 0,91 процента, а дизельного топлива — на 10,2 процента при инфляции за год в 11,94 процента.

Российский рынок прямо не регулируется государством, решение об изменении цен на топливо принимают сами участники рынка в зависимости от его конъюнктуры. Тем не менее российские власти регулярно говорят о том, что цены на АЗС не должны расти выше инфляции.