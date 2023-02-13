ПАРИЖ, 13 фев — ПРАЙМ. Французские власти решили продлить возможность получить чек на 100 евро на бензин для десяти миллионов домохозяйств до конца марта этого года, заявил министр финансов страны Брюно Ле Мэр. Новак сравнил цены на бензин в России и Европе

"Скидка должна была закончиться в конце февраля, но мы продлим ее до конца марта, чтобы миллионы наших соотечественников, имеющие на нее право, могли ей воспользоваться", — отметил он.

Речь идет о единоразовой выплате в размере 100 евро для домохозяйств, чьи доходы за 2021 год не превысили 14,700 евро, то есть 1,314 евро в месяц на одного или 3,941 евро в месяц на двоих человек.

На прошлой неделе глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне также заявил, что компания готова вновь начать продавать топливо со скидкой на своих заправочных станциях, если цена бензина превысит 2 евро за литр.

Осенью 2022 года на фоне резкого роста цен на энергоносители правительство Франции ввело скидку на бензин для поддержки автомобилистов. В сентябре и октябре она составляла 30 центов на литр, а с 1 ноября и до конца года – до 10 центов.

Одновременно компания TotalEnergies объявила о снижении цен на бензин на своих АЗС во Франции на 20 центов за литр с 1 сентября по 1 ноября и еще на 10 центов за литр с 1 ноября по 31 декабря во избежание уплаты налога на сверхприбыль.