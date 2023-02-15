МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России за неделю с 6 по 12 февраля снизилась на 0,2%, или на 13 копеек, бензин подешевел на 0,02%, или на 1 копейку, свидетельствуют материалы Росстата. АККОР призвала выровнять тарифы на электричество и отменить акциз на дизель

Цена дизтоплива достигла в среднем 58,68 рубля за литр, бензина — 50,87 рубля. Что касается отдельных марок бензина, то цены на Аи-92 и Аи-95 снизились на 1 копейку — до 47,16 и 51,39 рубля за литр. Марка Аи-98 осталась на уровне прошлой недели — 61,59 рубля.

Снижение цен на бензин было зафиксировано в 11 субъектах России. Более всего он подешевел в Тыве — на 0,6%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин практически не изменились.

Производство бензина в России за отчетную неделю выросло на 0,6% по сравнению с предыдущей неделей — до 852,6 тысячи тонн, а дизтоплива — снизилось на 1,1%, до 1,685 миллиона тонн.