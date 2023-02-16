МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. "Газпром нефть" открыла 60 новых АЗС в России в 2022 году, доведя их общее количество до 1476 штук, сообщила пресс-служба компании. "Русснефть" нарастила добычу нефти и конденсата в 2022 году

"Сеть "Газпромнефть" открыла 60 новых автозаправочных станций в России в 2022 году, общее число АЗС под розничным брендом компании достигло 1476 в 49 регионах", — говорится в сообщении компании.

Из них 15 АЗС было открыто на крупнейших федеральных автомагистралях, в числе которых – трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург и М-12 Москва – Казань. Наибольшее число заправок открыто в Московской и Мурманской областях, где под брендом "Газпромнефть" появилось 15 и 6 станций соответственно. По словам руководителя сети АЗС "Газпромнефть" в России Олега Кузьменкова, новыми регионами присутствия сети стали Ростовская, Белгородская и Мурманская области.

"В 2023 году мы планируем открыть более 40 новых АЗС, что позволит нам перейти исторический рубеж в 1500 автозаправочных станций "Газпромнефть". Видим вектор развития сети в формировании мультикомплексов, инфраструктурных партнерствах и развитии цифровых клиентских сервисов", — рассказал Кузьменков.

Также компания в 2022 году оснастила первые три свои АЗС в Ленинградской области сверхскоростными зарядными станциями для электромобилей. Еще 35 таких станций на АЗС в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области планируется ввести в эксплуатацию до конца 2023 года.