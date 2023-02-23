ПАРИЖ, 23 фев — ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies объявила о сдерживании цен на бензин на своих автозаправках во Франции на уровне 1,99 евро за литр до конца года, заявил глава компании Патрик Пуянне в эфире телеканала TF1. "Золотую медаль Европе!" Французы ополчились на власти ЕС из-за санкций

"Начиная с 1 марта и с 25 февраля на автострадах, ни одна автозаправочная станция не выставит цену, превышающую 1,99 евро за литр топлива. Эта мера должна защитить наших клиентов от слишком высоких цен и будет действовать до конца года", — сказал глава компании.

Эта мера коснется всех видов топлива, бензина и дизеля, за исключением топлива повышенного качества, и будет введена на 3,4 тысячи АЗС, принадлежащих компании во Франции, в том числе на АЗС брендов Access и Elan. Это почти третья часть всех АЗС страны.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал нефтяные компании вновь ввести скидку на топливо, чтобы поддержать граждан на фоне роста инфляции и цен на энергоносители.

Осенью 2022 года компания TotalEnergies объявила о снижении цен на бензин на своих АЗС во Франции на 20 центов за литр с 1 сентября по 1 ноября и еще на 10 центов за литр с 1 ноября по 31 декабря во избежание уплаты налога на сверхприбыль. Ранее в феврале Пуянне заявил, что компания готова вновь начать продавать топливо со скидкой на своих заправочных станциях, если цена бензина превысит 2 евро за литр.

Согласно годовому отчету компании, опубликованному в феврале, французская нефтегазовая компания по итогам 2022 года нарастила чистую прибыль на 28% до 20,526 миллиарда долларов.

По данным Национального института статистики Франции (Insee), годовая инфляция во Франции в январе ускорилась до 6%. В годовом исчислении рост цен на продовольственные товары составил 13,3%, а на энергоносители – 16,3%. По прогнозам Банка Франции, пик инфляции придется на первую половину 2023 года.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.