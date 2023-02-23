МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Цена на дизельное топливо и бензин на автозаправочных станциях TotalEnergies в этом году не превысит 1,99 евро за литр, заявил генеральный директор компании Патрик Пуянне в новостном выпуске телеканала TF1 в среду. Новак сравнил цены на бензин в России и Европе

Этот шаг был предпринят через день после того, как президент Франции Эммануэль Макрон призвал таких производителей топлива, как Total, сделать новый жест, чтобы помочь людям справиться с высокими ценами.

"На всех станциях TotalEnergies в 2023 году дизельное топливо и бензин будут стоить не более 1,99 евро", — сказал Пуянне, добавив, что ограничение цен вступит в силу в субботу для заправок, расположенных на автомагистралях, и 1 марта для всех станций.

Схема будет применяться ко всем продуктам, продаваемым на автозаправочных станциях, за исключением премиальных вариантов неэтилированного бензина с октановым числом 98 и дизельного топлива марки Excellium, сообщил TF1.

Высокие цены на бензин, которые вызвали движение протеста "желтых жилетов" во время первого президентского срока Макрона, являются чувствительной политической темой во Франции.

Вечером в среду в Париже цена литра бензина составляла примерно 2 евро, а на пользующийся популярностью неэтилированный бензин SP95 — чуть выше 2 евро, согласно данным правительственного сайта.