ТАШКЕНТ, 27 фев — ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-80 с 1 марта в Узбекистане вырастет в среднем на 17% после отмены нулевой ставки акциза на производство и импорт самого ходового топлива в республике, введенной зимой, сообщает в понедельник пресс-служба "Узбекнефтегаза". Россия лидировала по импорту бумаги в Узбекистан в 2022 году

В пресс-службе напомнили, что в соответствии с постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с 10 декабря 2022 года по 1 марта 2023 года в условиях роста спроса на автомобильное топливо была установлена "нулевая" ставка акцизного налога на бензин марки Аи-80, импортируемый и производимый в республике.

"После окончания срока действия льготного периода 1 марта 2023 года цена на автобензин Аи-80 вырастет за счет начисления акциза и свободного (без ограничения темпов роста) формирования цен на бирже", — говорится в сообщении в телеграм-канале "Узбекнефтегаза".

По расчетам компании, розничная цена на автозаправках "Узбекнефтегаза" за 1 литр Аи-80 местного производства составит 6,8 тысячи сумов (0,6 доллара), за импортную продукцию — 7 тысяч сумов (0,62 доллара) против 5,7-6 тысяч сумов (0,5 – 0,53 доллара) в зимнее время. Таким образом, рост цен в среднем составит 17%. По данным пресс-службы, прошедшей зимой общий объем поставок бензина АИ-80 в сеть АЗС "Узбекнефтегаза" за счет предоставленных льгот вырос почти в 2 раза — до 386 тысяч тонн.

В конце января в "Узбекнефтегазе" РИА Новости сообщили, что начали импорт бензина Аи-80 из России. Поставщиками выступили "Газпромнефть", "Татнефть", ряд частных структур. За прошедшее время из РФ было закуплено более 100 тысяч тонн данного вида топлива.

По данным компании, потребность в самом дешевом в стране бензине Аи-80 на внутреннем рынке составляет 8 тысяч тонн ежедневно. При этом местное производство может обеспечить порядка 4,5 тысяч тонн, нехватка покрывается за счет импорта, в частности, из РФ. В начале февраля с уходом холодов в стране вновь заработали газозаправки, около 70% автомобильного транспорта может работать на этом виде топлива.

Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 миллионов тонн, которые сегодня не полностью загружены. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане по итогам прошлого года выросла на 1,8%, до 787,8 тысячи тонн.