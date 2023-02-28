ТАШКЕНТ, 27 фев — ПРАЙМ. Нулевая ставка акциза на производство и импорт бензина Аи-80 в Узбекистане, самого ходового топлива в республике, сохранена до 31 декабря 2023 года, заявил во вторник пресс-секретарь узбекистанского президента Шерзод Асадов. Бензин Аи-80 в Узбекистане подорожает на 17 процентов

Нулевая ставка акциза на бензин АИ-80 была введена с 10 декабря прошлого года в условиях роста спроса на автомобильное топливо. В понедельник пресс-служба АО "Узбекнефтегаз" сообщила, что, по подсчетам компании, после отмены нулевой ставки акциза, ожидающейся 1 марта, стоимость бензина Аи-80 в Узбекистане могла вырасти в среднем на 17%.

В соответствии с постановлением, подписанным президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым во вторник, "применение нулевой ставки акцизного налога к автобензину марки Аи-80, импортируемому, производимому отечественными предприятиями, продлено до 31 декабря 2023 года", — написал Асадов в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что данная мера принята в целях удовлетворения потребности на нефтепродукты и обеспечения стабильности цен в республике.

По данным "Узбекнефтегаза", прошедшей зимой общий объем поставок бензина Аи-80 в сеть АЗС компании за счет предоставленных льгот вырос почти в 2 раза — до 386 тысяч тонн. При этом розничные цены на автозаправках "Узбекнефтегаза" за 1 литр этого топлива удалось стабилизировать на уровне 5,7-6 тысяч сумов (0,5-0,53 доллара) в зимнее время.

В конце января в "Узбекнефтегазе" РИА Новости сообщили, что начали импорт бензина Аи-80 из России. Поставщиками выступили "Газпромнефть", "Татнефть" и ряд частных структур. За прошедшее время из РФ было закуплено более 100 тысяч тонн данного вида топлива.

По данным компании, потребность в самом дешевом в стране бензине Аи-80 на внутреннем рынке составляет 8 тысяч тонн ежедневно. При этом местное производство может обеспечить порядка 4,5 тысяч тонн, нехватка покрывается за счет импорта, в частности из РФ. В начале февраля с уходом холодов в стране вновь заработали газозаправки, около 70% автомобильного транспорта может работать на этом виде топлива.

Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 миллионов тонн, которые сегодня не полностью загружены. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане по итогам прошлого года выросла на 1,8%, до 787,8 тысячи тонн.