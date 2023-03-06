МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Стоимость дизельного топлива на неделе с 27 февраля по 6 марта на столичных АЗС снизилась на 9 копеек по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Bloomberg пообещал нефть по 100 долларов в четвертом квартале

Так, средняя цена дизеля опустилась до уровня 58,8 рубля за литр. Такая динамика обусловлена снижением цен на АЗС "Роснефти" и "Лукойла".

Стоимость всех марок бензина продолжает оставаться на уровне конца прошлого года: Аи-92 в среднем стоит 47,98 рубля за литр, Аи-95 — 53,19 рубля, Аи-100 — 63,08 рубля.

Средняя розничная цена бензина в России выросла в 2022 году на 0,91%, дизельного топлива — на 9% при инфляции за год в 11,94%,