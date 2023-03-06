МИНСК, 6 мар — ПРАЙМ. Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 7 марта снизятся на одну белорусскую копейку (0,27 российского рубля по официальному курсу), сообщила пресс-служба государственного концерна "Белнефтехим". Белоруссия сделает ставку на транзит грузов в сообщении КНР — ЕС

В предыдущий раз розничные цены изменялись 28 июня прошлого года, тогда автотопливо подорожало уже в 18-й раз с начала 2022 года на две белорусские копейки. Ранее в концерне заявляли, что в рамках реализации функции регулирования цен на нефтепродукты "Белнефтехим" придерживается политики сдержанного изменения цен на моторное топливо с учетом комплексной оценки экономического состояния НПЗ, динамики изменения котировок нефти и конъюнктуры рынка нефтепродуктов в сопредельных государствах.

"Уровень предельных (максимальных) розничных цен на АЗС Республики Беларусь изменяется с 7 марта 2023 года", — говорится в сообщении на сайте концерна. При этом там не поясняют причины снижения цен.

Отмечается, что цена автомобильного бензина составит АИ-92-К5-Евро – 2,35 белорусского рубля (0,83 доллара или 62,6 российского рубля), АИ-95-К5-Евро – 2,45 белорусского рубля (0,87 доллара или 65,26 российского рубля), АИ-98-К5-Евро – 2,67 белорусского рубля (0,95 доллара или 71,12 российского рубля), дизельного топлива – 2,45 белорусского рубля (0,87 доллара или 65,26 российского рубля).