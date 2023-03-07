МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Биржевые цены на бензин в России перешли в последнее время к росту в силу восстановления спроса, но изменение этих котировок не отразится на стоимости топлива на АЗС, заявили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго РФ. Опубликован рейтинг регионов России по доступности бензина

Биржевые цены на бензин и дизельное топливо в России снижались до многолетних минимумов в январе и начале февраля. Примерно к середине февраля котировки перешли к преимущественному росту. В результате цена всех марок дизельного топлива превысила 51 тысячу за тонну (в начале февраля было 41-42 тысячи). А бензин Аи-92 подорожал почти до 48 тысяч рублей за тонну после 34 тысяч в начале февраля, Аи-95 — до 50 тысяч с 38 тысяч.

"В последнее время оптовые цены находились на рекордно низком уровне. Сейчас идет восстановление спроса и связанное с этим изменение цен, но даже при этом стоимость бензина в оптовом сегменте остается ниже прошлого года в среднем на 20% (по Аи-92 — на 10,5 тысячи рублей за тонну, или —20,2%; по Аи-95 — на 9,9 тысячи рублей за тонну, или —18,1%)", — сообщило Минэнерго.

"Внутренний рынок нефтепродуктов обеспечен предложением в полном объеме", — подчеркнули в министерстве.

При этом на стоимости топлива на заправках рост котировок не скажется. "У АЗС высокая доходность в розничном сегменте, превышающая традиционно характерный для текущего месяца уровень, поэтому изменение биржевых цен не отразится на ценах на АЗС", — пояснили в министерстве.