МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Экспорт дизельного топлива и газойля из России в Турцию в феврале достиг рекордного максимума, поскольку трейдеры перенаправили поставки после вступления эмбарго ЕС на российские нефтепродукты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщения трейдеров и данные Refinitiv. Опубликован рейтинг регионов России по доступности бензина

Эмбарго ЕС на российские нефтепродукты вступило в силу 5 февраля, что привело к перенаправлению поставок российского дизтоплива в Африку и Азию вместо Европы. Кроме того, трейдеры стали чаще использовать рейдовые перевалки "борт-борт" (STS).

Поставки российских дизеля и газойля в Турцию в феврале могли достичь рекордного максимума 1 млн тонн, согласно подсчетам Reuters и данным Refinitiv.

Российское топливо обычно направлялось в Турцию из портов Новороссийска, Туапсе и Тамани. Поставки дизтоплива и газойля в Турцию из этих портов в феврале увеличились вдвое. Кроме того, в Турцию направлялись также партии нефтепродуктов из портов Приморска, Усть-Луги и Высоцка.

Пункт назначения некоторых партий неизвестен.

"Судя по всему, Турция может увеличить экспорт дизтоплива, получив крупные партии из России", — отметил один из трейдеров.