МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Биржевые цены на бензин в России после "необоснованного" роста в феврале перешли к снижению в рамках коррекции, объяснил для РИА Новости динамику котировок управляющий партнер топливного трейдера "Петролеум трейдинг" Максим Дьяченко. Опубликован рейтинг регионов России по доступности бензина

Биржевые цены на бензин и дизельное топливо в России снижались до многолетних минимумов в январе и начале февраля. Но примерно к середине февраля котировки перешли к преимущественному росту. А в конце минувшей недели котировки стали стремительно падать, в результате за три дня бензин потерял в цене около 10%.

"Рынок резко и во многом необоснованно рос с начала февраля, всего за три недели цены выросли на эмоциях на 50%. При этом производство оставалось стабильным, запасы тоже. Достигнутые уровни были фундаментально необоснованны, поэтому сейчас происходит такая резкая коррекция", — прокомментировал Дьяченко.

При этом Минэнерго РФ в начале марта рост этих котировок объясняло восстановлением спроса, подчеркнув, что внутренний рынок нефтепродуктов обеспечен предложением в полном объеме.