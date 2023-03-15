Минэнерго назвал ожидаемую динамику цен на бензин и дизель в 2023 году
Минэнерго рассчитывает, что цены на бензин и дизель в России будут в рамках инфляции
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Минэнерго РФ рассчитывает, что динамика цен на бензин и дизельное топливо в текущем году сохранится в пределах инфляции, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов.
"Минэнерго продолжило мониторинг цен на моторные топлива — в 2022 году цены на бензин фактически остались неизменными, а рост цен на "дизель" сохранился в пределах инфляции. В 2023 году также рассчитываем на сохранение динамики в пределах инфляции", — сказал Шульгинов, выступая в Госдуме в рамках правительственного часа.