МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России за неделю с 13 по 20 марта снизилась на 0,03%, или на 2 копейки, до 58,36 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата. СМИ: экспорт дизеля из Китая может упасть до восьмимесячного минимума

Средняя цена бензина за отчётный период осталась прежней — 50,87 рубля за литр. Что касается отдельных марок, то стоимость Аи-92 выросла на 0,02%, или 1 копейку, до 47,15 рубля за литр. Марки Аи-95 и Аи-98 за неделю не изменились в цене, оставшись на уровне 51,39 рубля и 61,59 рубля соответственно.

Рост цен на бензин был зафиксирован в 11 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Республике Тыва – на 1,2% и Камчатском крае – на 1,1%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в 4 субъектах. Более всего он подешевел в Нижегородской области – на 0,5%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин практически не изменились.

Производство бензина в России за отчетную неделю снизилось на 2,6% по сравнению с неделей ранее, до 848,2 тысячи тонн, а дизтоплива — выросло на 4%, до 1,793 миллиона тонн.