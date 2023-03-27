ПАРИЖ, 27 мар — ПРАЙМ. Во Франции количество АЗС, на которых наблюдается дефицит топлива, достигло 15,72%, сообщает в понедельник телеканал BFMTV. Крупнейший французский НПЗ TotalEnergies остановил работу, пишут СМИ

"Нехватку как минимум одного типа топлива (бензин и/или дизель), которое предлагали АЗС первого марта, испытывают 15,72% автозаправочных станций Франции", — говорится на сайте канала.

При этом на 7,38% АЗС нет ни единого типа топлива, сказано в материале.

В прошлый понедельник нехватка самых популярных видов бензина и дизеля прослеживалась на 700 заправках. За неделю число проблемных АЗС выросло до 1177, свидетельствует информация онлайн-сервиса по отслеживанию дефицита горючего на заправках

В западном департаменте Атлантическая Луара уровень нехватки доходит до 55,06%, говорится на сайте телеканала. В некоторых других западных департаментах число АЗС, испытывающих дефицит, превышает 40% (Майенн, Иль и Вилен, Мен и Луара), сказано там же. Во Франции высмеяли планы ввести новые санкции против России

Ранее в понедельник сообщалось о полной остановке работы крупнейшего во Франции нефтеперерабатывающего завода Гонфревиль-л'Орше, принадлежащего энергетической компании TotalEnergies, из-за забастовки работников, выступающих против пенсионной реформы.

С 7 марта во Франции начались бессрочные забастовки против пенсионной реформы в стране. Они затронули практически все сектора экономики, включая энергетический сектор. Забастовки проходят на французских АЭС, терминалах СПГ, а также нефтеперерабатывающих заводах. Были блокированы НПЗ, принадлежащие компании ExxonMobil: НПЗ Порт-Жером-Граваншон в департаменте Приморская Сена и НПЗ в Фос-сюр-Мер в департаменте Буш-дю-Рон. Также был блокирован НПЗ Лавера, принадлежащий компании Petroineos.

Правительству пришлось принудительно возвращать бастующих сотрудников НПЗ, чтобы не было перебоев в поставках топлива.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн ранее воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте.