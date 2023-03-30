ПРАГА, 30 мар — ПРАЙМ. Дизельное топливо в Чехии сейчас самое дешевое с января прошлого года, один литр в среднем стоит 36,01 кроны (около 1,59 доллара), а цена литра бензина — наименьшая с января текущего года, он стоит в среднем 36,95 кроны (около 1,67 доллара), сообщила в четверг компания CCS, которая с 2005 года следит за ценами на автозаправочных станциях страны. Глава Минэнерго раскрыл, что будет с ценами на бензин и дизель в 2023 году

"Цена одного литра дизельного топлива в январе 2022 года была примерно на 12 крон (около 0,54 доллара) выше, чем сейчас, цена одного литра бензина – примерно на 7,5 кроны (около 0,34 доллара) выше по сравнению с нынешним периодом. После начала военных действий на Украине цены на топливо начали резко расти. Однако в последние месяцы они постепенно снижаются. У дизтоплива цена одного литра сейчас наименьшая с января 2022 года, а у бензина – самая низкая с января 2023 года", — отмечается в сообщении.

Самые низкие в республике цены на автомобильное топливо в Южно-Чешском крае, где один бензина стоит в среднем 36,49 кроны (около 1,65 доллара), а литр дизельного топлива – 34,28 кроны (около 1,55 доллара). Самые высокие цены на автомобильное топливо – в Праге. Один литр бензина здесь стоит в среднем 38,23 кроны (около 1,73 доллара), а литр дизельного топлива – 37,15 кроны (около 1,68 доллара).