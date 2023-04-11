БРАТИСЛАВА, 11 апр — ПРАЙМ. Цена на бензин в Словакии за неполных две недели выросла более чем на 10 евро центов, до 1,6 евро за литр — впервые с ноября прошлого года, сообщил во вторник словацкий телеканал Markiza. Юрист рассказал, когда за канистру бензина в багажнике могут лишить прав

"Подорожание бензина не остановили даже (пасхальные — ред.) праздники… Бензин за неполных две недели подорожал более чем на 10 центов и достиг уровня выше 1,6 евро, таким дорогим он был последний раз в ноябре прошлого года", — говорится в сюжете телеканала.

В информации отмечается, что еще в середине марта водители могли надеяться, что цена на бензин будет ниже 1,5 евро. "Его цена начала резко падать после краха двух американских банков и проблем швейцарского банка Credit Suisse", — говорится в сообщении.

Телеканал отмечает, что ОПЕК из-за экономических рисков и возможных угроз в банковском секторе воспользовался "ручным тормозом", снизив добычу нефти. По данным телеканала, эта ситуация отразилась и на Словакии.

Ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, 2 апреля заявили, что дополнительно сократят добычу с мая по конец 2023 года — суммарно на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх текущих квот). Шаг был назван превентивным, чтобы "поддержать стабильность рынка". Россия при этом продлила свое добровольное сокращение добычи на 0,5 миллиона баррелей в сутки также до конца года. Цены на нефть отреагировали на эти новости ростом — почти с 80 долларов за баррель марки Brent примерно до 85 долларов — и остаются на этом уровне.