МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России выросла в марте по сравнению с февралем на 0,1%, дизельного топлива — снизилась на 0,4%, свидетельствуют материалы Росстата. Глава Минэнерго раскрыл, что будет с ценами на бензин и дизель в 2023 году

"Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%. В то же время цены на газовое моторное топливо снизились на 1,7%, дизельное топливо – на 0,4%", — сообщило ведомство в мартовской статистике. Инфляция за месяц составила 0,37%.

Что касается недельной динамики розничных цен, то за период с 3 по 10 апреля средняя цена бензина выросла на 0,02%, или 1 копейку, до 50,91 рубля за литр. В частности, стоимость марок Аи-92 и Аи-98 выросла на 0,02%, или 1 копейку, до 47,2 и 61,65 рубля за литр соответственно. Марка Аи-95 за неделю не изменились в цене, оставшись на уровне 51,41 рубля. Дизельное топливо за неделю подешевело — на 5 копеек, или 0,09%, до 58,22 рубля за литр.

Рост цен на бензин был зафиксирован в девяти субъектах РФ. Более всего он подорожал в Ямало-Ненецком автономном округе – на 3,5%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в семи субъектах. Более всего он подешевел в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре – на 0,3%. В Москве за прошедший период цены на бензин практически не изменились, в Санкт-Петербурге – снизились на 0,2%.

Производство бензина в России за отчетную неделю снизилось на 4,7% по сравнению с предыдущей неделей, до 833,2 тысячи тонн, а дизтоплива — осталось прежним, на уровне 1,769 миллиона тонн.

Средняя цена бензина в России выросла в 2022 году на 0,91%, а дизельного топлива — на 10,2% при инфляции за год в 11,94%.