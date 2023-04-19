ФАС не видит предпосылок роста розничных цен на топливо в России
Глава ФАС Шаскольский: предпосылок для роста розничных цен на топливо в России нет
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит предпосылок для роста розничных цен на топливо в России — ситуация на рынке сейчас стабильна, нефтепродуктов достаточно, сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский.
"Приоритетом является насыщение внутреннего рынка, топлива у нас достаточно. Цены на заправках у нас не меняются. Было снижение цен. Сейчас может быть другая динамика, я имею в виду на оптовом рынке. Но на розничном рынке ситуация стабильна. На внутреннем рынке нефтепродуктов достаточно", — сказал Шаскольский.
Отвечая на вопрос, не опасается ли ФАС роста цен на топливо в России, он заявил: "Таких предпосылок нет".
Сезон ремонтов на НПЗ, который идет весной-летом, всегда учитывается и создаются запасы топлива, напомнил глава ФАС.