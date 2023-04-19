МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит предпосылок для роста розничных цен на топливо в России — ситуация на рынке сейчас стабильна, нефтепродуктов достаточно, сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский. МЭР и ФАС договорились о мониторинге цен на туристические услуги

"Приоритетом является насыщение внутреннего рынка, топлива у нас достаточно. Цены на заправках у нас не меняются. Было снижение цен. Сейчас может быть другая динамика, я имею в виду на оптовом рынке. Но на розничном рынке ситуация стабильна. На внутреннем рынке нефтепродуктов достаточно", — сказал Шаскольский.

Отвечая на вопрос, не опасается ли ФАС роста цен на топливо в России, он заявил: "Таких предпосылок нет".

Сезон ремонтов на НПЗ, который идет весной-летом, всегда учитывается и создаются запасы топлива, напомнил глава ФАС.