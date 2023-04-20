ПРАГА, 20 апр — ПРАЙМ. Дизельное топливо продается в Чехии по самой дешевой за последние полтора года цене – в среднем по 34,06 кроны (около 1,58 доллара) за один литр, при этом бензин за последнюю неделю подорожал, в среднем, до цены 37,87 кроны (около 1,76 доллара) за один литр, сообщила в четверг компания CCS, которая с 2005 года регистрирует стоимость автомобильного топлива на заправочных станциях республики. СМИ: в Чехии сократили потребление газа и электричества из-за роста цен

"За последнюю неделю средняя цена одного литра дизельного топлива снизилась, в среднем, на 0,38 кроны (около 0,017 доллара) и составила 34,06 кроны, достигнув, тем самым, самой низкой отметки за последние полтора года. Наоборот, бензин за последние 7 дней подорожал, в среднем, на 0,24 кроны (около 0,011 доллара) за один литр, в среду вечером он стоил 37,87 кроны. Это самая высокая цена бензина за последние 2,5 месяца", — отмечается в сообщении.

Низкой цене дизтоплива способствует снижение потребительского налога на 1,5 кроны (около 0,06 доллара) за 1 литр, которое действует до конца 2023 года. Подобная мера в отношении бензина действовала до 1 октября 2022 года. Временное снижение потребналога на автомобильное топливо было введено правительством республики в связи с событиями на Украине и вызванным резким ростом цен на автотопливо.

В среду глава минтранса Мартин Купка заявил, что принятые кабмином весной 2022 года меры принесли необходимый результат, цены на автомобильное топливо, по его словам, удалось стабилизировать.