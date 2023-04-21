МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных операторов топливного рынка) по-прежнему придерживается позиции, что норматив продаж бензина через биржу нужно увеличить до 15% от объема производства, сообщил глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша. Розничная цена на бензин в России выросла в марте

Минэкономразвития предлагает увеличить нормативы продаж топлива на бирже: для бензина поднять планку с 12% до 15%, для дизеля — с 8,5% до 11,5%, написали ранее в пятницу "Известия" со ссылкой на письмо замглавы министерства Татьяна Илюшникова. В документе указано, что Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддерживают идею повышения нормативов, если оно будет постепенным.

"Позиция РТС, изложенная в обращении в правительство два года назад, относительно минимального объема реализации топлива на биржевых торгах на уровне 15% от объема производства остается неизменной", — прокомментировал глава РТС.

В данном обращении от марта 2021 года глава РТС писал, что в 2020 году путем биржевых торгов было реализовано около 20% от объема производства бензина. В совокупном объеме продаж доля доминирующих компаний достигала почти 90%, половина при реализации этих объемов приходилась на "Роснефть". Как объяснялось в письме, рынок чувствительно относится даже к незначительным изменениям доли продаж доминирующих компаний.

Отраслевая организация подчеркивала, что законодательно закрепленная доля продаж через биржу вдвое меньше, чем фактическая. В связи с этим глава РТС обращался в правительство с просьбой рассмотреть возможность увеличения минимального объема продаж бензина доминирующими компаниями до 15% от объема производства.

"Постепенное повышение нормативов реализации топлива способно обеспечить дополнительную стабилизацию объемов предложений от производителей в отдельные периоды и нивелирует колебания цен", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе СПбМТСБ.

Свыше четверти всех нефтепродуктов, поставляемых на внутренний рынок России, торгуется на СПбМТСБ, отметила биржа. Показатель за январь-февраль составил 25,1%, в феврале он был равен 26,5%. По бензину доля продаж на бирже составила 24,2% за январь-февраль и 25,3% за февраль, по дизельному топливу – 26,7% и 28,2% соответственно.