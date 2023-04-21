ПАРИЖ, 21 апр — ПРАЙМ. Правительство Нидерландов, скорее всего, не будет продлевать меры по снижению акцизных налогов на топливо, что приведёт к подорожанию топлива с 1 июля, пишет издание Parool со ссылкой на источники в кабмине. Нидерланды выделили 40 миллионов евро на поддержку украинских фермеров

В марте 2022 года правительство Нидерландов снизило акцизный налог на топливо, чтобы помочь жителям Нидерландов справиться с высокими ценами на энергоносители, вызванными конфликтом на Украине. Правительство продлило эту меру еще на шесть месяцев 1 января, однако, как пишет издание, не будет продлевать ее снова.

Это означает, что с 1 июля топливо в Нидерландах подорожает: цена бензина вырастет на 13,8 цента, дизеля — на 9,9 цента, а сжиженного газа — на 6 центов.

Отмечается, что мера по снижению акцизного налога обходится правительству примерно в 42 миллиона евро в год. При этом власти страны "пытаются закрыть огромную брешь в бюджете", вызванную несколькими неудачами. Так, прием беженцев оказался намного дороже, чем на то было заложено в бюджете, а тем временем правительству приходится выплачивать компенсации жителям Гронингена (где находится крупнейшее в Европе месторождение газа) за ущерб, причиненный десятилетиями добычи газа.

Поэтому, как сообщили источники, кабмин вряд ли и далее сможет сохранить сниженный акцизный налог.