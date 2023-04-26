МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Законодательные органы Евросоюза согласовали текст нового закона о сокращении выбросов CO2 авиакомпаниями за счет частичного перехода на экологически чистое авиационное топливо, говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте Еврокомиссии. ФАС возобновила мониторинг цен на авиабилеты

"Комиссия приветствует политическое соглашение по предложению о переходе на авиационное экотопливо, которое было вчера достигнуто между Европейским парламентом и Советом Европейского союза", — говорится в сообщении.

В соответствии с новым законом, поставляемое в аэропорты ЕС топливо должно содержать не менее 2% экотоплива к 2025 году и не менее 70% к 2050 году, авиаперевозчики будут обязаны заправлять топливом самолеты не более, чем это необходимо для рейса, при этом инфраструктура аэропортов должна отвечать требованиям по заправке новым типом топлива.

Закон вступит в силу немедленно после его публикации в Официальном журнале Европейского Союза.

ЕС поставил себе цель к середине века достичь климатической нейтральности — когда итоговый объем выбросов вредных газов в атмосферу будет равен нулю. Она может быть достигнута за счет сокращения выбросов и применения технологий улавливания и хранения вредных газов. Переход к климатической нейтральности потребует перестройки производства и потребления энергии, серьезного сокращения выбросов, роста потребления возобновляемой энергии.