МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ прорабатывает разные варианты корректировки демпфирующего механизма для сдерживания цен на топливо, сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов. Минфин ждет обоснования налоговых льгот от малых нефтяных компаний

Во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что правительство РФ рассматривает возможность сокращения субсидий нефтеперерабатывающим заводам в рамках механизма демпфера. По данным собеседников агентства, обсуждается увеличение базовой цены на бензин и дизельное топливо в формулах расчета демпфера на 50%, что может привести к ситуации, когда нефтяники будут делать выплаты в бюджет, а не наоборот, как сейчас.

"Вопрос прорабатывается в правительстве. Есть разные предложения", — сказал Сазанов.

Скоро эти предложения представят, но окончательное решение за правительством, "будут они поддержаны или не будут", добавил чиновник.

В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак в среду сказал журналистам, что правительство обсуждает изменения в механизм демпфера, но не в тех параметрах, о которых писали в СМИ. По его словам, в ближайшее время предложения будут внесены в Госдуму. Детали он комментировать не стал.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.