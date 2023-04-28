МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Марокко осуществляет поставки в Испанию закупленного в России дизеля, сообщила испанская газета Mundo. Поставки нефти из России в Индию в феврале достигли исторического максимума

"Марокко в конце 2022 года начало скупать дизельное топливо из Москвы, в среднем более 7 миллионов литров в сутки. Параллельно Рабат начал экспортировать его в Испанию", — сообщило издание и отметило, что это "беспрецедентное изменение тенденции" насторожило власти и представителей энергосектора.

По данным Mundo, исторически Марокко было постоянным импортером дизтоплива для внутреннего потребления. При этом его экспорт практически прекратился восемь лет назад, когда закрылся единственный в стране НПЗ. В январе 2022 года ситуация кардинально изменилась, когда Марокко начало экспортировать продукцию в Испанию, Турцию, Гану и южный регион Африки из терминала Horizon Tanger. Собранным международным мониторингом судов данные свидетельствуют, что Рабат фактически покрывает 10% ежемесячного спроса на дизельное топливо в Испании, оцениваемого примерно в 60 миллионов долларов.

Кроме поставок дизеля, Марокко также изменило перечень своих основных поставщиков. Как сообщает издание со ссылкой на источники, в конце 2022 года Рабат начал импортировать из РФ от 50 тысяч до 100 тысяч баррелей топлива в сутки. Фактически РФ быстро вытеснила некоторых ведущих поставщиков Марокко, в частности, Саудовскую Аравию, отмечает Mundo.