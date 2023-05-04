МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 4 мая — ПРАЙМ. Минэнерго РФ полагает, что розничные цены на топливо в России не будут расти выше инфляции в результате корректировки демпфирующего механизма, призванного сглаживать цены, сообщил журналистам глава министерства Николай Шульгинов. Шульгинов назвал повышение тарифов на передачу электроэнергии разовой мерой

Глава Минфина РФ Антон Силуанов 28 апреля сообщил, что ведомство планирует донастроить топливный демпфер с июля текущего года сроком на один год, чтобы вдвое снизить завышенную за счет средств бюджета маржу нефтепереработчиков и сэкономить для казны 30 миллиардов рублей в месяц. Корректировка не должна привести к неконтролируемому росту цен на топливо на внутреннем рынке РФ, заявил он.

"Мы полагаем, что при скорректированном демпфере розничные цены на топливо не превысят показателей инфляции", — сказал Шульгинов журналистам в кулуарах Кавказской инвествыставки.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.

Первая Кавказская инвестиционная выставка и ее деловая программа проходят в Минеральных Водах 2-4 мая. РИА Новости выступает инфопарнером мероприятия.