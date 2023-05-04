Глава Минэнерго Шульгинов: топливо не подорожает выше инфляции от донастройки демпфера
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 4 мая — ПРАЙМ. Минэнерго РФ полагает, что розничные цены на топливо в России не будут расти выше инфляции в результате корректировки демпфирующего механизма, призванного сглаживать цены, сообщил журналистам глава министерства Николай Шульгинов.
Глава Минфина РФ Антон Силуанов 28 апреля сообщил, что ведомство планирует донастроить топливный демпфер с июля текущего года сроком на один год, чтобы вдвое снизить завышенную за счет средств бюджета маржу нефтепереработчиков и сэкономить для казны 30 миллиардов рублей в месяц. Корректировка не должна привести к неконтролируемому росту цен на топливо на внутреннем рынке РФ, заявил он.
"Мы полагаем, что при скорректированном демпфере розничные цены на топливо не превысят показателей инфляции", — сказал Шульгинов журналистам в кулуарах Кавказской инвествыставки.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.
Первая Кавказская инвестиционная выставка и ее деловая программа проходят в Минеральных Водах 2-4 мая. РИА Новости выступает инфопарнером мероприятия.
https://1prime.ru/gasoline/20230504/840531064.html