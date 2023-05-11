МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Власти Китая предоставили НПЗ новые квоты на экспорт топлива в 2023 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные консалтинговых компаний и трейдеров. Это уже вторая эмиссия экспортных квот в этом году. США заманивают Китай в ловушку на Украине, пишет Global Times

Общий объем выделенных квот составляет 12 млн тонн. Из них 9 млн тонн приходится на продукты нефтепереработки, а 3 млн тонн — на судовое топливо. Новые квоты получили Sinopec, China National Petroleum Corp, hina National Offshore Oil Company, Sinochem Group, China Aviation Oil Co, Zhejiang Petrochemical Co и Norinco, сообщили в консалтинговых компаниях Longzhong и JLC.