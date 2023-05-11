МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Минэнерго РФ рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объём предложения бензина на бирже, особенно марки АИ-95, сообщили РИА Новости в министерстве.

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов четверга превысила 60 тысяч рублей, вплотную приблизившись к своему историческому рекорду.

"Минэнерго России рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объём предложения автомобильного бензина на бирже, особое внимание обратив на АИ-95", — прокомментировали в Минэнерго, подчеркнув, что ситуация с обеспечением внутреннего рынка топливом находится под контролем.

Что касается среднесуточного объема биржевых продаж бензина, то в мае относительно последней недели апреля показатель по марке Аи-95 увеличился на 13,8%, а Аи-92 — на 16,7%.

По данным Минэнерго, в целом на внутренний рынок в начале мая отгружается на 6,5% бензина больше, чем за аналогичный период 2022 года, при этом для Аи-92 этот рост составляет 6%, а для Аи-95 — 8%.