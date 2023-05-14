МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Российские пограничники начали аннулировать визы у финских граждан, рассчитывающих заправиться дешевым топливом, и разворачивают их обратно, пишет издание Helsingin Sanomat. Финны захотели вернуть свое и разозлить Россию. Что будет, если она ответит

По данным издания, особенно много подобных случаев, по меньшей мере несколько десятков, было на КПП в Ваалимаа и Нуйямаа.

Один из финнов рассказал изданию, что пограничники дали ему заполнить бланк, куда он должен был вписать свой домашний адрес, номер телефона и пункт назначения в России. Кроме того, его спросили, кто выдал визу. Мужчина заявил, что это была финская визовая компания, у которой он купил визу. Такой ответ был ошибкой — финн должен был указать российское лицо, выписавшее приглашение. Таковым оказалась московская компания, название которой написано в визе, но кириллическими буквами.

"Однако я не смог бы правильно написать имя пригласившего, потому что не знаю русского языка", — рассказал мужчина.

При этом эстонец, находившийся одновременно с ним на пограничном досмотре, въехал в Россию после того, как сообщил, что собирается посетить стоматолога в Санкт-Петербурге. Также свободно пересекать границу могут лица, имеющие двойное гражданство России и Финляндии.

Россия после начала СВО больше не выдает долгосрочные многократные визы гражданам стран ЕС, за исключением виз для деловых поездок. Выдача культурных или журналистских виз практически заморожена, отмечает издание.

Иностранцы, желающие заправить автомобиль дешевым российским топливом, традиционно посещают Россию по деловой визе. Причина в том, что российское консульство выдавало гражданам Финляндии однократные визы только для туристических поездок, а если бы на каждую заправку приходилось покупать новую туристическую визу стоимостью более ста евро, заправка перестала бы быть выгодной.

При этом, согласно российскому законодательству, посещение АЗС или магазина не соответствует требованиям, предъявляемым к командировочным — обладателям деловой визы.