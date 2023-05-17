МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов среды снова обновила свой исторический рекорд, превысив 61 тысячу рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Petrobras разработала новую стратегию цен бензина и дизеля

Бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России подорожал в среду на 1,32%, до 61 409 рублей за тонну. Цена марки продолжила рост после того, как во вторник обновила рекорд осени 2021 года.

Помимо этого, стоимость марки Аи-92 увеличилась на 1,35%, до 52 990 рублей. Летнее дизельное топливо прибавило в цене 0,6%, его стоимость составила 50 838 рублей за тонну. Также подорожали сжиженные углеводородные газы (СУГи) — на1,69%, до 29 355 рублей.

Мазут прибавил в цене 3,2%, она выросла до 14 128 рублей за тонну. Подешевел по итогам торгов в среду только авиакеросин — 0,8%, до 65 444 рублей.

Минэнерго России, комментируя растущие биржевые цены на бензин марки Аи-95, заявило ранее, что эта динамика существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице — запасы топлива были созданы в преддверии ремонтного сезона на НПЗ, составляют 1,9 миллиона тонн, и этого достаточно. Вместе с тем Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объём предложения бензина на бирже, особенно марки Аи-95.