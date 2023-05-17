МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России в послепраздничные дни с 10 по 15 мая выросли на 0,2%, или 10 копеек, до 51,12 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата. Цена бензина Аи-95 на бирже вновь поставила рекорд

Что касается отдельных марок бензина, то стоимость Аи-92 выросла на 0,2%, или 9 копеек, до 47,38 рубля за литр. Цена Аи-95 — на 0,2%, или 10 копеек, до 51,62 рубля. Марка Аи-98 за отчетный период подорожала на 0,16%, или 10 копеек, до 61,93 рубля за литр. Цена дизельного топлива осталась неизмененной — 58,1 рубля за литр.

Рост цен на бензин был зафиксирован в 51 субъекте РФ. Более всего он подорожал в Республике Коми – на 2,9%, Севастополе – на 1,0%, Республике Марий Эл – на 0,8%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Магаданской и Московской областях – на 0,1%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,3%.

С начала года к 15 мая средняя стоимость бензина и всех основных его марок выросла на 0,3%. Дизельное топливо за этот период подешевело на 0,6%. При этом инфляция в России с начала года составила 2,15%.

Производство бензина в России за отчетный период выросло на 2,1% по сравнению с неделей ранее, до 790,5 тысяч тонн, а дизтоплива — на 2,8%, до 1,588 миллиона тонн.