МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов четверга снова обновила свой исторический рекорд, но немного сократила темпы роста, свидетельствуют данные торгов. Средний размер потребкредита в России достиг рекорда, сообщило НБКИ

Бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России подорожал в четверг на 0,3%, до 61 593 рублей за тонну. В предыдущие дни цена росла в среднем на 1,5%.

Стоимость марки Аи-92 снизилась на 0,24%, до 52 861 рубля. Летнее дизельное топливо прибавило в цене 0,7%, его стоимость составила 51 195 рублей за тонну. Также подорожал мазут — на 0,33%, до 14 174 рублей.

Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 5,89%, до 27 627 рублей за тонну. Цена авиакеросина осталась прежней — 65 444 рублей.

Минэнерго России, комментируя РИА Новости растущие биржевые цены на бензин марки Аи-95, заявило ранее, что эта динамика существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице — запасы топлива были созданы в преддверии ремонтного сезона на НПЗ, составляют 1,9 миллиона тонн, и этого достаточно. Вместе с тем Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объём предложения бензина на бирже, особенно марки Аи-95.