МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов пятницы снова обновила свой исторический рекорд, четвертый день подряд, свидетельствуют данные торгов. В туротрасли оценили ситуацию с турами в Грузию после возобновления рейсов

Бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России подорожал в пятницу на 0,33%, до 61 796 рублей за тонну.

Кроме того, стоимость марки Аи-92 увеличилась на 0,23%, до 52 985 рублей. Летнее дизельное топливо прибавило в цене 0,52%, его стоимость составила 51 459 рублей за тонну.

Также подорожал мазут — на 1,95%, до 14 451 рубля за тонну.

Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 3,84%, до 26 565 рублей за тонну. Цена авиакеросина снизилась на 0,47%, до 65 135 рублей.

Минэнерго России, комментируя РИА Новости растущие биржевые цены на бензин марки Аи-95, заявило ранее, что эта динамика существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице — запасы топлива были созданы в преддверии ремонтного сезона на НПЗ, составляют 1,9 миллиона тонн, и этого достаточно. Вместе с тем Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объём предложения бензина на бирже, особенно марки Аи-95.