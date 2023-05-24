МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Минэнерго России не рассматривает запрет экспорта бензина, обсуждается только его снижение, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, выступая на Евразийском экономическом форуме. Цена бензина Аи-95 установила очередной рекорд на бирже в России

Агентство Рейтер 23 мая со ссылкой на источники в правительстве и отрасли сообщило, что правительство РФ рассматривает ввод запрета на экспорт бензина, чтобы предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке, а также рост цен после решения сократить топливный демпфер для НПЗ.

"(Это — ред.) не так. Да, в последние время наблюдали рост цен на моторные топлива на бирже, но в последнюю неделю этот рост сократился. И слово "запрет" мы не упоминаем, мы говорим про ограничение. Министерство энергетики дает рекомендации нашим компаниям по наращиванию предложения и ограничению экспорта, снижению экспорта, но не запрет", — прокомментировал эту информацию министр.

РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.