МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 16 по 22 мая выросла на 0,3%, или 14 копеек, до 51,26 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата. В Минэнерго ожидают трехкратное увеличение числа газовых АЗС к 2035 году

Что касается отдельных марок бензина, то стоимость Аи-92 выросла на 0,3%, или 12 копеек, до 47,5 рубля за литр. Цена Аи-95 — на 0,3%, или 17 копеек, до 51,79 рубля. Марка Аи-98 за отчетный период подорожала на 0,2%, или 14 копеек, до 62,07 рубля за литр. Цена дизельного топлива выросла на 0,1%, или 3 копейки, достигла 58,13 рубля за литр.

Рост цен на бензин был зафиксирован в 70 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Республике Коми — на 2,1%, Тыве — на 1,7% и Севастополе — на 1,6%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Тюменской области (без автономных округов) — на 0,3% и Ямало-Ненецком автономном округе — на 0,1%. В Москве за прошедший период цены на бензин выросли на 0,3%, в Санкт-Петербурге — на 0,1%.

С начала года к 22 мая средняя стоимость бензина и всех основных его марок выросла на 0,6%. Дизельное топливо за этот период подешевело на 0,6%. При этом инфляция в России с начала года составила 2,19%.

Производство бензина в России за неделю с 15 по 21 мая снизилось на 1,1% по сравнению с предыдущим отчетным периодом, до 782 тысяч тонн, а дизтоплива — на 7,5%, до 1,469 миллиона тонн.