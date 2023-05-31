МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае полностью ликвидирован, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. На севастопольской базе повредили резервуары из-за атаки беспилотников

По данным краевых властей, в Северском районе произошел пожар на территории Афипского НПЗ. Горела одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина — прилет БПЛА. Локализовать возгорание удалось на площади в 100 квадратных метров. Пострадавших нет.

"Пожар на Афипском НПЗ полностью ликвидирован. Благодарен всем нашим службам за оперативную и профессиональную работу", — написал Кондратьев в своем телеграм-канале.