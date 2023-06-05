МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Средние цены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю с 29 мая по 5 июня выросли на 10 копеек, до 53,88 рубля, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Налог на вклады в 2023 году: кто должен платить и как рассчитать сумму

Средняя стоимость Аи-92 составила 48,6 рубля за литр, что на 12 копеек больше, чем в прошлом отчетном периоде. Литр бензина Аи-100 подорожал сильнее всего — на 65 копеек, до 64,35 рубля. Цена дизельного топлива за неделю увеличилась на 2 копейки, до 58,81 рубля.

Розничные цены на бензин стабильно растут четвертую неделю подряд.

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в середине мая ускорила темпы роста, уже несколько раз обновив исторический рекорд.

Минэнерго России, комментируя РИА Новости растущие биржевые цены на бензин, заявило в середине мая, что эта динамика существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице − достаточные запасы топлива были созданы в преддверии ремонтного сезона на НПЗ, они составляют 1,9 миллиона тонн. Вместе с тем Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объем предложения бензина на бирже, особенно марки Аи-95. В целом министерство оценивает ситуацию как стабильную.