МОСКВА, 8 июy — ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов в четверг снова обновила рекордное значение, впервые превысив 63 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Цены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю выросли

Бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России подорожал в четверг на 0,97%, до 63 604 рублей за тонну. Стоимость марки Аи-92 увеличилась на 0,85%, до 55 233 рублей.

Летнее дизельное топливо прибавило в цене 0,02%, его стоимость составила 50 918 рублей за тонну. Цена мазута выросла на 1,12%, до 15 156 рублей, а сжиженных углеводородных газов (СУГ) — на 2,18%, до 25 955 рублей за тонну. В то же время авиакеросин подешевел на 3,07%, до 62 840 рублей за тонну.

Стоимость Аи-95 на бирже с середины мая активно растет и уже обновила несколько раз рекордные значения. Минэнерго России, в мае комментируя РИА Новости эту ситуацию, заявило, что такая динамика существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице — в преддверии ремонтного сезона на НПЗ были созданы достаточные запасы топлива. Вместе с тем Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объём предложения бензина на бирже, особенно марки Аи-95.

На фоне продолжающего роста оптовых цен Минэнерго РФ в конце мая заявило, что рассматривает ограничение экспорта бензина. После этого вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание с нефтяниками по ситуации на российском рынке нефтепродуктов, поручив производителям топлива обеспечить равномерные и регулярные продажи на бирже и отметив, что необходимо отслеживать цены на заправках и в опте с учетом летнего роста спроса и сезона ремонтов на НПЗ.