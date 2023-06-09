МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Минэнерго РФ подтвердило РИА Новости, что экспорт бензина из России снижается, а нефтяники увеличивают отгрузки на внутренний рынок, в результате рост биржевой цены бензина Аи-95 можно объяснить рыночной ситуацией — спрос на него на данный момент повышен. Россия увеличила экспорт СПГ в Китай в 2022 году, заявил Новак

Ранее в пятницу газета "Коммерсант" сообщила, что за первые шесть дней июня среднесуточный экспорт бензина уменьшился почти в четыре раза по сравнению с концом мая и вдвое относительно июня 2022 года, до 2,8 тысячи тонн.

"Экспорт автомобильного бензина сокращается, нефтяные компании выполняют рекомендации штаба Минэнерго по увеличению отгрузок на внутренний рынок, в том числе, через биржу", — прокомментировали в Минэнерго.

"Изменение биржевых цен на Аи-95 объясняется рыночными факторами, связанными с повышенным спросом на этот вид топлива. Это подтверждается и структурой потребления бензина в России, из которой следует, что ежегодно доля потребления Аи-95 увеличивается, а Аи- 92 — снижается", — добавили в министерстве.