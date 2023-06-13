МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Национальный автомобильный союз (НАС) обратил внимание на увеличение количества нелегальных заправок в России и, соответственно, некачественного топлива, следует из письма президента организации Антона Шапарина премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, с которым ознакомилось РИА Новости. Минпромторг поддержал возрождение автомобильного бренда "Ока"

Правительство РФ с 2020 года ограничило количество проверок бизнеса, напоминает НАС. В результате чисто проверок заправок Росстандартом в 2022 году сократилось до 347 с примерно тысячи в предыдущие годы, а в 2023 году, по заявлению главы Росстандарта, проводятся только в отдельных регионах по предписаниям Генпрокуратуры.

"Сложившаяся ситуация приводит к тому, что, по данным участников рынка и по обращениям автомобилистов в Национальный автомобильный союз, на заправках массово появляется топливо, не соответствующее требованиям законодательства. Появляются нелегальные заправки, мобильные заправочные комплексы, реализующие разные виды моторного топлива без использования сертифицированного оборудования, с недоливом топлива", — написано в письме.

Как пишет Шапарин, безопасность таких заправок под вопросом. "Фактически утрачен оперативный контроль за качеством топлива, что может привести к массовым проблемам автовладельцев из-за некачественного топлива, потерям из-за недолива, аварийным ситуациям из-за несоблюдения правил безопасности", — указано в обращении.

В итоге автомобильный союз просит правительство рассмотреть возможность вернуть и расширить полномочия госорганов, проводящих проверки на АЗС. Также Шапарин просит правительство поручить Росстандарту обратиться в Генпрокуратуру и провести силами территориальных органов немедленную проверку на АЗС во всех регионах РФ. По мнению союза, Росстандарту нужно поручить возобновить ведение "Карты качества топлива" и оперативно информировать автовладельцев о всех выявленных нарушениях на АЗС.