С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Норматив обязательной продажи бензина на бирже в России может быть повышен на несколько процентов, но нужно найти совместное решение с Минэнерго РФ, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский на полях ПМЭФ. ФАС продолжит судиться с компаниями по "делу металлургов"

"Это очень несвободный разговор такой. Мы бы на 10% предложили, но реально может быть несколько процентов. Это обсуждается, но это наше совместное решение. Минэнерго должно согласиться", — сказал Шаскольский журналистам, отвечая на вопрос, насколько может быть повышен норматив продаж бензина на бирже.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.